Cristina Marino resta solo in mutandine, posteriore e davanti da sogno: ma è polemica – FOTO

Cristina Marino ha alimentato le polemiche sui social network, mostrando a tutti le qualità del suo repertorio: i dettagli.

L’attrice e showgirl, Cristina Marino è uscita di recente allo scoperto con uno scatto che ha diviso il web tra critiche e apprezzamenti.

Per lei si tratta di un brusco risveglio, non di certo da annoverare tra quelli da ricordare. Eppure la compagna di vita dell’attore Luca Argentero sembrava godere di una corsia preferenziale al cospetto di un curriculum di altissimo profilo.

Nel corso della sua splendida carriera ha ricoperto diverse cariche e mansioni. Da scrittrice di salute e benessere al cinema. Di lei ricordiamo il debutto negli anni 2000 ad “Amore 14” e una full immersion sui set comico-avventurieri della “FilmAuro“, con “Natale ai Caraibi“.

All’indomani dell’affermazione nel mondo del grande schermo, Cristina ha dato la svolta decisiva in ambito “moda“. Diverse le campagna pubblicitarie e le passerelle per i migliori brand, a corredo di una bellezza rara, presa un po’ troppo spesso di mira, in questo periodo

Cristina Marino mostra l’intimo, ma è polemica: fan in disaccordo

