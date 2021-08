Dayane Mello stupisce sempre di più ogni giorno che passa. La sua perfezione è inarrivabile e fiera mostra a tutti la sua forza.

Dal Brasile in Italia, la fortuna di Dayane Mello è stata la sua inarrivabile bellezza. Nonostante l’infanzia molto triste, fatta di fame, dolori, abbandono e povertà assoluta, la modella è riuscita a rialzarsi e ad affermarsi nel mondo dello spettacolo.

Arrivata nel nostro Paese con un biglietto di sola andata e senza un centesimo in tasca, Dayane nel 2014 inizia a posare come modella, tutti notano la sua straordinaria bellezza e perfezione fisica ed in poco tempo diventa molto ambita da tutte le case di moda del mondo.

La notorietà da fotomodella e modella non le basta, Dayane vuole di più ed inizia a muovere i primi passi nello spettacolo, come showgirl, concorrente di alcuni programmi televisivi di rilievo e come Influencer su Instagram

Dayane regala una vista mozzafiato, tutto ha a che fare con lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Dayane Mello è una delle modelle più belle del momento, moltissimi brand la pretendono come testimonial per le loro campagne pubblicitarie, il suo lavoro sembra non avere mai fine. Ogni giorno uno shooting diverso, ogni giorno nuove foto che regalano ai fan nuove emozioni.

Su Instagram la modella è seguita da 1milione di follower, ad ogni scatto pubblicato partono a raffica i commenti, ad ogni storia postata il direct di Dayane si intasa. Gli ultimi scatti regalano una vista mozzafiato sulla Città, ma a dominare la scena resta sempre la bellissima influencer.

Vestita con un completino cucitole addosso, capelli sciolti con due treccine sul davanti, Dayane sbaraglia la concorrenza con semplicità ed eleganza.

“Unica, inimitabile, meravigliosa, la più bella del Pianeta” commenta qualcuno, “Sei uno splendore di una bellezza imbarazzante”, risponde qualche altro. Dayane conosce bene il suo potenziale e lo mette in mostra con eleganza, anche se vestita riesce a trasmettere tutte le sue intenzioni, guardare ma non toccare, è il mantra della Mello.