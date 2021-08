In vacanza in Puglia Elenoire sta mostrando scatti davvero mozzafiato di lei in bikini, eleganza e raffinatezza sono i punti focus.

La presentatrice televisiva nata in Liguria, per l’esattezza a Savona, ha esordito nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato al concorso di bellezza “Look of the year”.

La sua grande professionalità e bellezza incontrastata l’hanno portata poi ai vertici di moltissime trasmissioni Mediaset. Modella bellissima dal fisico incontrastato, Elenoire Casalegno è ancora oggi a 45 anni una delle donne più belle del piccolo schermo. Vediamola dunque in tutta la sua magnificenza durante la sua vacanza in Puglia con la figlia Swami.

LEGGI ANCHE –> “La classe non è acqua”, Eleonora Incardona bomba di sensualità: irresistibile la scollatura del costume – FOTO

Elenoire Casalegno fa incetta di cuori, la regina del bon ton in bikini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Brilli come un diamante”, Laura D’Amore alza le palpitazioni: il seno esplode nel corpetto dell’abito – FOTO

“Si chiude una porta e si apre un portone…” scrive Elenoire accanto all’ultimo post social che accompagna due foto a dir poco divine. Lei si trova alloggiata presso la Masseria Corsano, splendida location a Nardò, poco distante da Lecce, dove hanno soggiornato molti altri volti noti dello spettacolo ed influencer come Zoe Cristofoli, Shaila Gatta e Ludovica Pagani.

Nelle foto vediamo la showgirl camminare fuori dal portone principale della struttura con indosso un bikini nero monospalla, occhiali scuri, kimono a micro fantasia sui toni del grigio aperto e fluttuante, pochette in mano e cavigliere ad impreziosirne il look.

Elenoire è la perfezione in persona, una vera divinità in cui le forme toniche e snelle sono messe in risalto dal suo outfit da spiaggia elegante e magistralmente abbinato nei vari accessori. I follower non hanno potuto esimersi dal manifestare la loro incredulità di fronte a tanta bellezza sconfinata.

“Qui si apre un portone ed esce (scusate il francesismo ma la rima qui è indispensabile) un figone”, “Devastante ❤️🔥”, “Quanto mi fai impazzire”. Anche l’amica Monica Leoffredi si schiera con gli altri follower e commenta con un laconico ma incisivo “Perfetta!”.