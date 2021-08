Eleonora Daniele pronta alla scelta più importante, il futuro in tv? Fan col fiato sospeso

Eleonora Daniele rompe il silenzio in un’intervista e rivela a tutti i progetti del prossimo futuro. Si tratta della tv? I dettagli.

Innamoratissima della vita e apprezzatissima allo stesso tempo da fan e telespettatori, la madrina mattutina della Rai con “Storie Italiane” ha rotto il ghiaccio e esternato dichiarazioni importanti.

Eleonora Daniele ha rilasciato un’intervista molto mirata, in cui ha svelato i piani progettuali a partire presumibilmente dal prossimo autunno. Facile pensare ad un secondo avvicendamento in tv per lei, che nel corso degli anni ha convinto tutti gli addetti, tanto da meritare un’ulteriore riconferma.

La vera forza dei suoi successi sul piccolo schermo proviene direttamente dalla sfera privata, al cospetto di un marito, Giulio Tassoni, sempre presente nel bene o nel male. La coppia si è fatta forza a vicenda durante il parto della primogenita Carlotta.

L’amore per Eleonora insomma al di là della professionalità è sempre al centro dei suoi desideri, il perno attorno al quale oscillano i suoi progetti futuri

Eleonora Daniele ha scelto il suo futuro: il segreto personale è stato determinante

In attesa di ricominciare una nuova stagione in Rai, Eleonora Daniele guarda con attenzione in “casa propria”, ripartendo dalle certezze.

La conduttrice di “Storie Italiane” ha rilasciato di recente un’intervista nella quale ha svelato le caratteristiche della scelta futura, più importante finora della sua vita.

Il tutto si ricollega direttamente alla sfera privata e al marito, Giulio Tassoni dal quale ha avuto una splendida bambina, di nome Carlotta. La presentatrice di Rai 1 ha inoltre preannunciato una decisione che non ha nulla a che vedere con la sua posizione in tv, sempre più ferma al proprio posto.

L’amore ha ancora una volta recitato una parte importante facendo pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’amore più veritiero, quello di famiglia.

L’affiatatissima coppia è uscita allo scoperto per bocca della vip e ha manifestato l’intenzione di mettere alla luce un secondogenito, nonostante l’età e i precedenti di grande sofferenza della neo mamma.

“Solo il Cielo deciderà per noi…” ha tuonato la Daniele, sempre più soddisfatta di ciò che il destino le ha regalato.