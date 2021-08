Nuovo scatto bollente per la bella imprenditrice che ha regalato ancora attimi di grande concitazione, divina come non mai con le forme in primo piano.

Eleonora Incardona è di origini siciliane, è nata infatti nel 1991 a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Risiede però da diversi anni a Milano dove si sta facendo strada nel mondo dell’imprenditoria. Il suo profilo Instagram cresce a vista d’occhio con oltre 502mila follower all’attivo.

Come abbiamo detto è una donna in carriera, laureata in Giurisprudenza ha da sempre la passione del golf e degli orologi. È infatti riuscita a incanalare questa sua “ossessione” nel settore dell’orologeria con il progetto Private Watch Club e si sta facendo strada nel settore, riscuotendo molto successo soprattutto nei Paesi Arabi anche grazie ai suoi canali social, da sempre la principale vetrina del brand.

Eleonora Incardona è illegale in costume, la scollatura vertiginosa fa sussultare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

“Impressionante”, “La classe non è acqua 👏👏👏”, “Sempre sul pezzo 😍🔥😍”, “A❤️M ❤️O ❤️R ❤️E ❤️”, questi solo alcuni dei messaggi che sono giunti alla bella Eleonora nelle ultime ore dopo che ha pubblicato il post nella sua pagina Instagram.

La vediamo a Porto Cervo a bordo di un’imbarcazione mentre si sistema i capelli lunghi mossi dal vento di Maestrale che in queste ore sta battendo impetuoso sull’Isola.

Indossa un costume intero nero con fantasia liberty dorata con un profondo scollo a V che mostra in modo malizioso il suo generoso décolleté. Gambe chilometriche e toniche prendono il sopravvento nella scena idilliaca che si presenta ai fan della giovanissima che ancora una volta ha dimostrato eleganza e charm.

Tiene gli occhi chiusi come se quella foto fosse il frutto davvero di uno scatto rubato sul pontile della nave. In molti si sono chiesti di chi sia la mano del fotografo che ha realizzato quell’incantevole fermo immagine da 13mila like.