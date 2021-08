“Bella da morire” Emma Marrone, shorts inguinali e labbra rosso fuoco: divina – FOTO

Emma Marrone ha stupito ancora i suoi tanti fan e follower su Instagram con una foto di una bellezza disarmante mentre è in una nota e bellissima località di mare

La cantante Emma Marrone è in vacanza al mare e ha condiviso poche ore fa una foto mentre è su una terrazza che affaccia su uno splendido panorama marino. La 37enne fiorentina ma cresciuta nel leccese è sempre più sulla cresta dell’onda sia per quanto riguarda l’estrema bellezza che l’appartiene che per la musica.

Di recente uscita è il suo singolo realizzato insieme a Loredana Bertè “Che sogno incredibile”, e lei per i suoi fan è proprio un sogno da cui non svegliarsi.

Emma Marrone, la foto con gli shorts inguinali

