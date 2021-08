Eva, ancora una volta, lascia senza fiato i suoi followers su Instagram pubblicando uno scatto inimmaginabile in cui indossa un vestitino troppo corto.

Eva, ogni sera, ricorda al suo pubblico il perché è considerata una delle donne più belle e affascinanti della storia. La diva di origini ungheresi pubblica infatti fotografie che mandano costantemente in visibilio il suo bacino d’utenza. I followers aspettano sempre con trepidazione il momento in cui il nuovo materiale appare sui social network.

La nativa di Gyor mostra il suo fisico e la sua mercanzia con una facilità imbarazzante, facendo sempre il pieno di likes. Questa sera, la 48enne ha fatto volare l’immaginazione dei suoi ammiratori condividendo un super scatto in cui indossa un vestitino decisamente troppo corto.

Eva, il vestito è troppo corto: mercanzia in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido“: ogni volta che Eva pubblica qualcosa in rete, accompagna le sue fotografie da frasi profonde e interessanti. La nativa di Gyor ha estimatori in tutto il mondo e per questo la traduce anche in inglese.

Nella foto di oggi, la stella ungherese indossa un vestitino troppo corto ed è comodamente seduta su un muretto. La sua sensualità e la sua femminilità fanno impallidire. La mercanzia è di pregevole qualità: le sue gambe chilometriche fanno salire la temperatura su Instagram. La bellezza del suo viso è incomparabile mentre lo splendore del suo sguardo non ha eguali.

La classe 1972, nella giornata di ieri, ha dimostrato come per lei gli anni non passano mai: l’ex attrice dei film a luci rosse ha letteralmente roteato nell’acqua indossando un bikini piccolissimo e piazzando il suo didietro proprio davanti allo schermo.