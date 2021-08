Federica Fontana non bada alle posizioni, fa quello che vuole e quando vuole. Nessuno ha da ridire, è tutto perfetto.

Nota conduttrice televisiva, ex modella e blogger italiana, Federica Fontana negli anni si è imposta con eleganza, classe e competenza nel panorama artistico italiano. Ha iniziato la sua carriera da giovanissima, ha sfilato e posato come modella per diverse campagne pubblicitarie, il primo successo è arrivato nel 1995, quando arrivo seconda al concorso di bellezza Miss Buona Domenica e terza a Bellissima.

In queste occasioni si è fatta notare ed ha iniziato a lavorare come valletta a “La sai l’ultima?”, l’esperienza l ‘ha portata a condurre vari programmi anche di sport, ultimamente ha avviato un nuovo progetto, è una blogger che tratta di benessere e salute, settore che sta avendo molto successo.

Nell’ultimo periodo è stata oggetto di scandalo, è stata fotografata dai paparazzi di Alfonso Signorini (direttore settimanale Chi) in compagnia del patron di Moncler Remo Ruffini, nulla di strano se non fosse per il fatto che Federica è sposata con Felice Rusconi e lui con Francesca Ruffini Stoppani. Entrambi hanno lasciato i rispettivi compagni per vivere la loro storia d’amore.

Federica Fontana, la verticale è perfetta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Federica è una sportiva nata, il suo fisico è il suo tempio che esercita ogni giorno con vari esercizi. La conduttrice è una donna molto sensuale, magra ma con le forme al punto giusto fa girare la testa a moltissimi uomini.

Lo scatto pubblicato dall’influencer mostra tutta la sua perfezione, Federica pratica molto Yoga, che l’aiuta a rilassarsi e a ricaricarsi per affrontare le giornate. In una perfetta verticale mostra a tutti la posizione che eseguita in maniera impeccabile è incorniciata da uno scenario mozzafiato, il mare, la spiaggia, il cielo, fanno di Federica una divinità.

In molti hanno apprezzato lo scatto e l’hanno commentato con entusiasmo, alcuni si sono anche congratulati per l’esecuzione magistrale.

La conduttrice sta vivendo un estate davvero magica, la parola d’ordine è relax e niente e nessuno potrà disturbare la sua quiete mentale.