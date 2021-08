Federica Panicucci tra le braccia di Marco Bacini. Coccole bollenti ed un costume che copre pochissimo

Ancora tempo di vacanze, mare e coccole per Federica Panicucci che si sta godendo le meritate vacanze con il suo compagno Marco Bacini. Manca davvero poco per il suo ritorno in tv. Come sempre sarà grande protagonista del mattino di Canale 5 con “Mattino Cinque” che la vedrà ancora al fianco di Francesco Vecchi per la nuova edizione del contenitore di informazione e intrattenimento di Canale 5.

E allora prima che tutto torni alla normalità serve ricaricare bene le pile. Come? Con tanto relax, amore, sole e allegria che sul profilo della nota conduttrice non manca mai. Oggi tramite le Instagram Stories ha infiammato Instagram con un costume che copre pochissimo e coccole bollenti insieme al suo lui.

Federica Panicucci, relax bollente con Marco Bacini

