Federica Sciarelli, grande sorpresa: i telespettatori non vedono l’ora

La conduttrice, Federica Sciarelli ha annunciato indirettamente una meravigliosa sorpresa a tutti i suoi fan: di cosa si tratta.

Divenuta celebre grazie al “contenitore” di Rai 3, “Chi L’ha Visto?”, la veterana presentatrice, Federica Sciarelli ha visto carburare nuovamente le proprie ambizioni, in vista della prossima stagione.

Durante gli spettacoli in prima serata relativi alla scorsa stagione la presentatrice si è tolta diverse soddisfazioni. Primo fra tutti un appeal di ascolti non indifferente, fermo su numeri tutt’altro che precipitosi come capitato ad altri suoi colleghi conduttori che hanno risentito ad esempio l’effetto della pandemia.

In secondo luogo, le vicende trattate all’interno degli studi, in cui è prevalsa una professionalità di spicco e una gestione impeccabile delle risorse sul campo. Basta pensare al caso spinoso sulla scomparsa di Denise Pipitone, in cui ogni singolo inviato ha svolto in maniera impeccabile il suo lavoro.

Nonostante tutto, la posizione di Federica al timone di Rai 3 è stata messa più volte in discussione, anche se nelle ultime ore, a quanto pare il vento sembra essere cambiato…

Federica Sciarelli, arriva la “bomba” mediatica: fan in visibilio

Oggi è un giorno speciale per la conduttrice di Rai 3, Federica Sciarelli, tra i volti della tv più blasonati dell’epoca corrente.

La presentatrice sembrava esser finita all’interno di un calvario senza via d’uscita, secondo fonti riguardanti la sua posizione futura in tv.

L’intervento negli scorsi mesi di Maurizio Costanzo aveva posto l’accento sulla sua figura professionale, una certezza necessaria per la rete ammiraglia dalla quale ripartire anche in vista della prossima stagione televisiva.

Poche ore fa è arrivata la “bomba” mediatica che tutti i fan attendevano con trepidazione. Un vero e proprio sospiro di sollievo per la conduttrice della Rai.

E’ ufficiale dunque la riconferma al timone di “Chi L’Ha Visto?” di Federica Sciarelli. Il volto veterano della tv tornerà così in onda con il “contenitore” che l’ha resa celebre agli occhi di tutti.

Una sorpresa per i tantissimi appassionati che non vedono l’ora che arrivi quel fatidico 8 Settembre 2021 per vederla nuovamente apparire tra le braccia della sua “creatura” professionale.