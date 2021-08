Sabrina Salerno sembra una scultura: la cantante blocca il mondo dei social network condividendo una serie di foto in cui indossa un bikini super sexy.

Non esistono proprio più aggettivi per descrivere Sabrina Salerno. La nativa di Genova, da oltre trent’anni, fa impazzire i suoi ammiratori con il suo fisico mostruoso, le sue curve mondiali e la sua bellezza stordente. Con l’avvento dei social network, la cantante sta anche attirando l’interesse dei più giovani: Super Sabri vanta un fisico da fare invidia alle ventenni.

Come tantissimi altri vip, anche per la Salerno è tempo di vacanze. Stando a quanto si apprende nei suoi post che sta pubblicando sui social network, l’artista ligure si trova al momento in Corsica. Pochi istanti fa, la classe 1968 ha piazzato sul web una serie di fotografie in cui indossa un bikini pazzesco: tra lato A e didietro, il suo corpo fa sognare la platea.

Sabrina Salerno devastante: lato A e fondoschiena, che fisico!

Per vedere le incredibili fotografie della Salerno, vai su successivo.