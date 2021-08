A meno di un mese dalla partenza del Grande Fratello Vip arriva una notizia che coinvolge le nuove opinioniste. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non saranno sole

Partirà lunedì 13 settembre la sesta edizione del Grande Fratello Vip che vedrà al timone ancora una volta Alfonso Signorini. Cambiamenti in vista per il reality che darà il benvenuto a due nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Una novità che intriga il pubblico, curioso di vedere all’opera due donne di grande carattere come loro. A meno di un mese dalla sua partenza arriva però una notizia che ha sorpreso e che riguarda proprio il loro ruolo.

GF Vip, le opinioniste saranno quattro: chi ci sarà oltre Volpe e Bruganelli

Adriana Volpe tornerà, seppur in una veste differente, nello studio del GF Vip dopo aver partecipato alla quarta edizione. Vero e proprio debutto invece per Sonia Bruganelli, autrice e personaggio pubblico, che ricoprirà per la prima volta un ruolo simile in televisione. Ma le due donne non saranno sole, ad annunciarlo Andrea Palazzo, capo progetto della trasmissione.

Accanto a loro saranno aggiunte due opinioniste “prese dal divano di casa“, ovvero due spettatrici appassionate del reality che avranno modo di commentare le dinamiche. “Due voci decisamente fuori dal coro che faranno da controcanto alle versioni ufficiali“, spiega Palazzo. Una novità assoluta che porta l’interazione del pubblico ben oltre i social.

Sonia Bruganelli ha commentato la notizia con l’ironia che la contraddistingue, precisando che anche lei arriverà dal “divano di casa”. “Vestita elegantissima, ma da lì arrivo. Saremo in tre! Povera Adriana Volpe“, scrive la moglie di Paolo Bonolis.

A poche ore dalla comunicazione arriva anche l’ufficialità sul primo nome che farà parte del cast di questa edizione: si tratta di Katia Ricciarelli che si metterà alla prova in questa nuova avventura.

Nelle prossime settimane Alfonso Signorini presenterà ufficialmente tutti i concorrenti che varcheranno la porta rossa lunedì 13 settembre.