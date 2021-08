Gianfranco D’Angelo ha lasciato la famiglia, gli amici ed il suo pubblico il 15 agosto, un addio arrivato troppo presto e che nessuno avrebbe mai voluto dare.

Gianfranco D’Angelo è nato a Roma il 19 agosto 1936 ed è morto il 15 agosto 2021 sempre nella sua Città natale, presso il Policlinico Gemelli. Lo showman si è spento a causa di una breve malattia che purtroppo non gli ha dato scampo.

Nessuno avrebbe voluto dirgli addio, nessuno è stato preparato a questo saluto, n’è la famiglia, n’è gli amici, n’è il pubblico che l’ha amato in tutti questi anni. Gianfranco ha debuttato come attore a teatro nel 1963, per poi approdare velocemente in radio come speaker.

Nel 1971 ha debuttato sul piccolo schermo come presentatore, sono anni d’oro per Gianfranco, la sua bravura lo portano in breve tempo a toccare i gradini più alti della televisione italiana.

Una vita dedicata allo spettacolo, una vita dedicata ai sorrisi, alle passioni, all’amore, alla famiglia.

Un addio che ha fatto il pienone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianfranco D’Angelo (@gianfranco_d_angelo)

Nessuno ha mai pensato di dover dire a Gianfranco così presto, nemmeno le sue due figlie, Daniela e Simona, attrici che hanno qualche volta lavorato al suo fianco e la moglie Anna Maria, compagna di una vita.

L’attore, comico, cabarettista e presentatore italiano ha fatto la storia della televisione italiana e nel giorno del suo funerale moltissima gente gli ha reso omaggio. Ieri 17 agosto le esequie sono state celebrate alla Chiesa degli Artisti, ovvero la Basilica di Santa Maria in Montesanto in Piazza del Popolo a Roma.

Tanta la commozione per un uomo semplice ma allo stesso tempo straordinario che ha fatto il pienone anche nel giorno dell’addio. Ben voluto ed amato da tutti, la sua simpatia è stato il suo cavallo di battaglia. Da qualche anno si era ritirato a vita privata ma il suo ricordo artistico era sempre vivo.

Gianfranco ha insegnato tantissimo e dato tantissimo, sarà difficile dimenticare un uomo così straordinario.