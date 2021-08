Giulia De Lellis non lascia scampo, la sua bellezza è superlativa. Perfetta in ogni angolatura si lascia fotografare al tramonto. Fan in delirio.

La fama di Giulia De Lellis è stata un crescendo, la showgirl – presentatrice – influencer – modella, è sempre più amata dal pubblico e su Instagram ormai vanta 5 mila follower. Quello che piace di questa giovane ragazza poco più che ventenne è la semplicità, la spensieratezza, l’allegria.

Giulia infatti ha abolito lo stereotipo della perfezione tra i vip e mostra la vita per quella che è, ovvero con i suoi alti ed i suoi bassi. Durante le sue irrefrenabili giornate, la modella comunica spessissimo con i suoi fan, parla di bellezza, di moda, di interessi vari.

Ha fatto breccia nel cuore di milioni di ragazzine ed il fenomeno De Lellis è destinato a durare ancora per tanti anni.

Giulia è perfetta in ogni luogo ed in ogni posizione

La dolce Giulia sta vivendo un estate d’amore in compagnia del suo Carlo Gussalli Beretta (rampollo dell’omonima azienda d’armi), li vediamo spesso accoccolati in dolci e calienti effusioni. Entrambi si stanno godendo il tour infinito, da Saint Tropez a Forte dei Marmi, da Portofino alla Sardegna, a bordo di uno yacht stanno scoprendo angoli di paradiso per lasciarsi abbandonare alla passione.

Ieri sera, al tramonto, Giulia ha pubblicato degli scatti che hanno fatto innamorare ancora una volta i suoi fan. Bellissima in un due pezzi bianco, top e gonna, con uno chignon morbido, si lascia fotografare in tutto il suo splendore.

“Nel tramonto si confonde la tua bellezza, una perla” scrive qualcuno, “Eh vabbè non ce n’è per nessuna…the Queen” risponde qualche altro. La perfezione di Giulia valorizza il posto magnifico che ha scelto per i suoi scatti.

Fiera del fatto che è riuscita a costruirsi tanta fama dal nulla, Giulia continua la sua vacanza di relax ed amore, sicura del fatto che il futuro le regalerà sempre nuove emozioni.