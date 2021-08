Giulia Stabile, brutte notizie per la ballerina. Ci sperava così tanto

E’ arrivata la notizia che Giulia Stabile aspettava da tempo. Purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto ed ora si corre ai ripari.

Giulia Stabile è la giovanissima (classe 2002) ballerina e vincitrice del programma di Maria De Filippi, trasmesso su Canale 5, “Amici 20”. La ragazza ha origini italo-catalane, la madre è spagnola, anche se minuta nelle sue vene scorre sangue caliente e da piccolissima inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza.

Nel 2014 ha partecipato allo show “Ti lascio una canzone”, avendo modo di lavorare con la Nough Megacrew (crew di ballerini anche professionisti fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi).

La bravura di Giulia è stata sempre notata ed apprezzata, fin quando è approdata ad “Amici 20” dove ha conquistato il cuore della maestra Veronica Peparini. Per la ballerina si prospetta un futuro brillante, ma al momento qualcosa è andato storto.

Cosa succede alla carriera di Giulia?

In questi giorni si è vociferato che Giulia Stabile sarebbe diventata la nuova presentatrice di “Tu Si Que Vales”, programma in onda in prima serata su Canale 5 nella stagione invernale. E’ arrivata ufficialmente la notizia che la ballerina non presenterà il programma ma, vista la sua vitalità, spigliatezza e semplicità, farà da inviata dietro le quinte.

Un ruolo forse più appropriato alla sua personalità, fresca, solare e divertente. Naturalmente non mancheranno le sorprese in quanto vedremo qualche performance della ballerina sul palco. Quindi i fan possono tirare un sospiro di sollievo, la loro beniamina non è totalmente fuori dai giochi, ma regalerà ugualmente sorrisi dal palco.

Sarà un palinsesto davvero ricco quello di Mediaset che sta lavorando no stop per offrire ai telespettatori sempre nuove emozioni.

Nel frattempo i fan di Giulia stanno seguendo la sua storia d’amore con Sangiovanni, l’amore è sbocciato durante il programma “Amici 20” al quale ha partecipato anche il cantante. I due sembrano davvero molto affiatati, entrambi giovanissimi e bellissimi stanno regalando al pubblico (prevalentemente alle ragazzine) un sogno ad occhi aperti.