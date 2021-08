Grande Fratello Vip 6. Katia Ricciarelli rivela: “Ecco il vero motivo per cui parteciperò”

Grande Fratello Vip 6. Una nuova edizione del padre di tutti i reality, realizzato in una versione dedicata ai personaggi famosi, inizierà a settembre con tante novità

Fervono i preparativi per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Il popolare reality alzerà il sipario a partire dal prossimo 13 settembre, alle 21.30, sempre su Canale 5.

Maestro delle cerimonie sarà per la terza volta consecutiva Alfonso Signorini. Al suo fianco non troveremo più in veste di opinionisti il cantante Pupo e lo showgirl Antonella Elia. Al loro posto sono subentrate due donne d’indubbia intelligenza e sagacità: Adriana Volpe, già concorrente del “GF Vip 4” e recente presentatrice di “Ogni Mattina” su Tv8, e Sonia Bruganelli, autrice e produttrice tv, conosciuta per essere la moglie del presentatore Paolo Bonolis.

Grande Fratello Vip 6. Katia Ricciarelli è la prima concorrente ufficiale

Katia Ricciarelli, soprano e attrice classe 1946, ex moglie del celebre Pippo Baudo, è la prima concorrente ufficiale che varcherà la soglia della casa più spiata d’Italia.

Ha partecipato a numerosi programmi, tra cui anche un altro reality nel lontano 2006: stiamo parlando de “La fattoria 3”, condotto all’epoca da Barbara D’Urso.

Al settimanale Chi, diretto proprio dal conduttore del “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini, ha rivelato le motivazioni che l’hanno spinta a cimentarsi in una trasmissione così particolare, che la esporrà al pubblico 24 ore su 24 per mesi. É trapelata, infatti, la notizia che la sesta edizione del “GF Vip” potrebbe battere ogni record e durare dagli 8 ai 10 mesi, chiudendosi addirittura in primavera.

Quali sono state le parole della Ricciarelli? “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica. Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.

Se da un lato c’è chi non vede l’ora di mettersi alla prova, dall’altro qualcuno ha risposto con un netto rifiuto all’invito di partecipare al programma.

Si vociferava che la redazione si fosse messa in contatto con Raz Degan ma che l’accordo sia sfumato a causa del cachet troppo alto che l’attore israeliano avrebbe chiesto. In realtà le motivazioni sarebbero altre; l’uomo non gradirebbe affatto il format del reality.

Ha detto: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura che neanche il più grosso camion di spurgo riuscirebbe a pulire. È solo fake news, passiamo avanti“.