Guendalina Tavassi in vacanza a Mykonos non smette di deliziare i fan della sua sensuale bellezza. L’ultimo scatto è un tripudio di curve: scollatura esagerata

Periodo di vacanze per Guendalina Tavassi, e di gioia per gli occhi degli innumerevoli fan, che seguono ammirati gli scatti condivisi sul profilo Instagram. Bikini succinti per la spiaggia evidenziano il fisico strepitoso dell’influencer, outfit seducenti per la sera impreziosiscono la sua notevole bellezza, il tutto postato rigorosamente sui social.

Ad attirare particolarmente l’attenzione sul viaggio nella località greca è senz’altro la dolce compagnia, svelata da alcuni scatti rubati all’ex gieffina. Si tratta della sua nuova fiamma, subentrata dopo la separazione dall’ex marito Umberto D’Aponte, che sembra aver riportato la felicità nella vita della showgirl.

L’uomo fortunato è Federico Perna, imprenditore romano, proprietario di un ristorante fusion ricercato, che propone cucina esotica e pregiato sushi. Emozionanti le parole riservate alla nuova compagna, in una dichiarazione d’amore sui social che non lascia spazio a dubbi sull’autenticità del loro fresco rapporto.

Una rinnovata serenità che viene esibita da Guendalina Tavassi nell’ultimo post, dove la sua bellezza splende di una luce inedita. Non manca l’aspetto della sensualità, imprescindibile nei suoi look, e quanto mai esplosiva in quello appena sfoggiato.

Guendalina Tavassi, sensualità unica

Guendalina Tavassi trascorre le piacevoli vacanze a Mykonos, partendo proprio dalla buona cucina. In compagnia del suo nuovo amore, si gode il paesaggio della splendida isola greca, senza rinunciare al gusto, che non influisce minimamente sulla forma fisica strepitosa dell’influencer.

Evidente la gioia ritrovata nell’ultimo scatto postato su Instagram, dove ancora più evidente risulta la sensualità incontenibile delle sue curve. Mentre si concede un abbondante piatto di pasta, la showgirl regala ai fan su Instagram un’esplosione di eros, sfoggiando il look selezionato per l’uscita gastronomica. L’indumento bianco spicca sulla sua carnagione abbronzata, e la scollatura profondissima ne rivela le procaci forme, che quasi non riesce a fasciare.

Un successo clamoroso su Instagram, che registra quasi 25 mila like e una serie di commenti in contemplazione: “Tanta polpa”, “Quanta bellezza”, “Sei stupenda”.