La bellissima hostess ha condiviso ancora alcuni scatti dalla sua località di vacanza, impossibile non osservarne le forme prorompenti.

Da sempre è stata definita l’assistente di volo più bella d’Italia. Laura D’Amore continua a stregare con effetti speciali i suoi follower sui social ogni giorno con scatti a dir poco focosi.

Fisico scolpito e curve pazzesche, Laura è nata il 14 febbraio 1982 e lavora per Alitalia con cui si sposta di continuo in molte località sempre diverse.

Non solo assistente di volo, anche altre attività in cantiere per lei: “Tra poco dovrei iniziare a lavorare anche come attrice – ha raccontato a Il Messaggero – un’altra opportunità che è nata grazie al successo sui social“. Pare infatti che la D’Amore reciterà in un fantasy thriller girato in Italia.

Sul web ormai spopola, su Instagram – dove conta 815mila fan – le sue foto fanno ormai sempre incetta di like, anche l’ultimo post non è stato da meno. Vediamolo insieme.

LEGGI ANCHE –> “Fisico pazzesco” Sabrina Salerno lato A e fondoschiena, tutto in vista: marmorea – FOTO

Laura D’amore fa breccia nel cuore di molti, che curve divine

Per vedere Laura nell’ultimo post, vai su Successivo