Luca Onestini parla della rottura con Ivana Marzova

L’ex tronista Luca Onestini ha parlato su instagram della rottura con l’ormai ex fidanzata Ivana Marazova, lo sfogo è durissimo

Luca Onestini si è sfogata sui social sulle notizie che stanno girando in questi giorno dopo l’annuncio della rottura con Ivana Marzova. A quanto dice il giovane è stata lei a lasciarlo tramite un messaggio su whatsapp. Non sono stati resi noti i motivi ma è chiara la rabbia e il risentimento del giovane. Sostiene di soffrire molto per la fine di questa storia che è stata molto importante per lui.

LEGGI ANCHE>>>Michelle Hunziker scala una montagna con il sorriso – FOTO

Luca Onestini contro i parassiti del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Svolta tra le opinioniste del “GF Vip 6”, Sonia Bruganelli reagisce così al cambiamento

L’ex tronista sta vivendo un periodo molto difficile a causa della rottura con la storica fidanzata Ivana Marzova. Sta molto male perché per lui è stata una storia importante e il modo in cui è avvenuta la rottura lo fa soffrire ancora di più. A quanto pare la modella gli avrebbe semplicemente scritto un messaggio per lasciarlo. Era già da tempo che tra i due le cose non erano come prima e ora la bellissima storia d’amore nata all’interno del Grande Fratello Vip, che ha fatto sognare tutti sia finita. A quanto pare Onestini non è fortunato in amore, già la precedente fidanzata Soleil Stasi, scelta sul trono di Uomini e Donne lo aveva lasciato quando lui era entrato nel reality.

Come se non bastasse la sua sofferenza, in questi giorni molti personaggi sui social si stanno sbizzarendo con segnalazioni di nuovi flirt da parte di Onestini che riceve insulti e critiche continue per essere andato avanti con la sua vita come è normale che sia. Tuttavia le notizie non sono vere e l’influencer ci tiene a precisarlo. Non si frequenta con nessuno. E trova pietoso che gli vengano attribuiti flirt ogni volta che mette un mi piace sui social ad una ragazza o se incontra qualcuno per strada.Il suo duro sfogo non è altro che il risultato di un periodo difficile che i social contribuiscono a rendere complicato. Questi mezzi tanto danno ma anche tanto tolgono, come la privacy e il diritto di far valere la propria parola contro mille bugie e critiche infondate.

Riguardo alla fine della storia con la Marzova, l‘ex tronista ha scritto queste parole:“E stata una storia d’amore stupenda. Mi porterà dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane il bene anche”.