Michelle Hunziker scala una montagna con il sorriso – FOTO

La conduttrice Michelle Hunziker ha deciso di scalare una montagna, insieme a lei anche l’attrice Serena Autieri

La Hunziker ha condiviso su instagram le immagini della sua scalata sulle dolomiti. La vista è mozzafiato e l’impresa non è stata facile, ma con la determinazione e tenacia della Hunziker tutto è possibile. Ecco cosa ha scritto al riguardo:”Esperienza incredibile..ho visto la parete del Piz boè e ho pensato di non farcela. No no no dicevo. Attimo di panico, ma i miei amici e il mitico Pio con la sua esperienza nelle montagne mi hanno rassicurato. A ripensarci stamattina non potrei essere più felice di averlo fatto. Di non aver demorso e di essere arrivata in vetta dopo 3 ore e 50 con le pareti abbastanza esposte”.

Michelle Hunziker fiera della sua impresa sulle dolomiti

La Hunziker è sempre in cerca di nuove avventure ed è sempre propositiva. Questa volta ha dovuto scalare una montagna ma non metaforicamente, per davvero. La conduttrice è arrivata sulla vetta del Bergheil. Ha scritto infatti:”Quando arrivi su bergheil sei fiero di te stesso e il tuo cuore vola in mezzo alla magnificenza delle Dolomiti. La sù tutto sembra possibile, meraviglioso. Tu sei minuscolo, ma hi compiuto una grande impresa per te stesso, superandoti! Wow! Grazie a tutto il team di ieri e alla mia amica con gli occhietti rassicuranti e azzurri come il cielo. Mi giravo e c’era sempre, una risata insieme a si andava avanti”.

Parla dell’amica e collega Serena Autieri che l’ha accompagnata in questa meravigliosa avventura sulle Dolomiti. Anche nelle stories fa vedere che sale su con la seggiovia ed è molto impaurita. Poi hanno scalato la parete di 2.800 di Via ferrata Piz Boè. La Hunziker ha ammesso di aver avuto paura in certi momenti ma bastava che guardava la sua amica che era sempre dietro di lei e immediatamente stava bene.

Ha poi affermato che l’importante quando si fanno queste attività altamente pericolose, è di seguire e fidarsi della guida e delle attrezzature. La Hunziker ha ammesso che poi dopo la fatica e la paura arriva sulla cima e guardare il panorama vale tantissimo e ci si dimentica subito di tutto.