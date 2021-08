Milly Carlucci, il veto sul sogno della sorella Gabriella: “Non sarebbe mai d’accordo”

Milly Carlucci: parola alla sorella della popolare conduttrice di “Ballando con le Stelle”. In un’intervista Gabriella Carlucci racconta del progetto che probabilmente non realizzerà mai

Conto alla rovescia iniziato per la futura edizione del talent show “Ballando con le Stelle”. Dal prossimo 16 ottobre troveremo sempre al comando la talentuosa Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli. Sono previste 10 puntate e, come di consueto, saranno tutte trasmesse in diretta.

La novità più grande risulta essere l’addio definitivo del ballerino Raimondo Todaro che passerà alla concorrenza, entrando a far parte della schiera di coach di “Amici” di Maria De Filippi su Canale 5, in sostituzione di Lorella Cuccarini. Quest’ultima, a sua volta, prenderà il posto dell’ex compagna di squadra Arisa.

Sul rapporto con Milly Carlucci si è espressa la sorella Gabriella, rilasciando un’intervista a Libero Quotidiano.

Milly Carlucci: il progetto della sorella Gabriella che proprio non gradirebbe

Gabriella Carlucci è stata un personaggio di spicco della televisione italiana. Ha al suo attivo prestigiose conduzioni come il “Festivalbar”, il “Cantagiro”, il “Festival di Sanremo” (in ben due edizione, nel 1988 e nel 1990), “Buona Domenica”, e una serata dei “David di Donatello”.

Ha accantonato la sua carriera sul piccolo schermo dedicandosi alla politica: è stata sindaco della cittadina pugliese di Margherita di Savoia ed è stata eletta più volte alla Camera dei deputati come esponente dei partiti di centro-destra. Oltre la popolare conduttrice Milly, ha anche una sorella minore, Anna, autrice televisiva e regista cinematografica.

In un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano ha parlato di un suo sogno nel cassetto che probabilmente non realizzerà mai proprio per il rispetto che porta verso i desideri delle sue congiunte.

Di cosa si tratta? “Mi piacerebbe scrivere una storia sulla mia famiglia, ma so già che le mie sorelle non saranno mai d’accordo” – ha detto.

Tuttavia nelle sue parole si evince una punta di rammarico: “Eppure è una storia così bella! Mio padre era un generale dell’Esercito, mia madre una donna splendida. Ci hanno insegnato l’amore, l’aiutarsi in ogni circostanza, essere sorelle per sempre. Li ringrazio per ciò che mi hanno regalato e per l’esempio che hanno dato a me, Milly e Anna. Non li dimenticherò mai!”