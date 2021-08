Levante ha condiviso un nuovo scatto su Instagram che ha lasciato i fan senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Bellezza mediterranea, timbro unico, talento da vendere. Levante ha conquistato nel tempo i fan con la sua voce, il suo fascino, e il suo animo sensibile raggiungendo un successo incredibile. Classe 1987, nata a Caltagirone, l’artista è di adozione torinese città in cui si è trasferita con la madre e da cui è partita la sua carriera musicale.

La cantautrice siciliana, dopo anni di gavetta, è diventata nota a seguito del brano “Alfonso”. Alla hit si è susseguita la sua partecipazione a “XFactor”, dove ha ricoperto il ruolo di giudice, e al “Festival di Sanremo” nel 2020.

In quest’estate l’artista è impegnata nel suo tour estivo che l’ha vista esibirsi a Catania, a Lecce e il prossimo 19 agosto a Forte dei Marmi.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, la cantante è molto riservata. Legata da due anni a Pietro Palumbo, professore e avvocato, non si conosce molto della sua storia d’amore ma si sa che i due si sono conosciuti casualmente in un locale.

Levante baciata dal sole: la bellezza incanta il web

