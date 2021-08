Costanza Caracciolo ha condiviso un nuovo scatto che ha lasciato tutti senza fiato. Subito è boom di like e commenti.

Biondissima, occhioni azzurri, fascino irresistibile. Costanza Caracciolo, 31 anni di Lentini, non smette mai di stupire il pubblico con la sua bellezza intramontabile e la sua verve unica. Showgirl, modella e conduttrice, non solo è conosciuta per la sua carriera televisiva, in particolare per il ruolo di velina a “Striscia la Notizia”, ma anche per l’attività sul web soprattutto per il suo profilo Instagram che conta più di un milione di follower.

Sposata con l’ex calciatore Bobo Vieri, con cui ha dato alla luce le figlie Stella e Isabel, il suo account è una raccolta di scatti di vita personale e lavorativa accomunati dalla bellezza della showgirl. Con l’estate i suoi post sono dedicati alle sue vacanze ritraendola al mare mentre sfoggia le sue curve incredibili.

Fisico statuario, viso angelico, tutte le sue foto incantano il web. Non mancano poi contenuti in cui si mostra felice al fianco delle figlie e di Vieri, l’uomo della sua vita che l’ha corteggiata per lungo tempo prima di conquistarla per poi sposarla nel 2019.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Madonna festeggia i suoi 63 anni in Italia: il party esagerato stupisce

Costanza Caracciolo: la bellezza ipnotizza il web

Per vedere l’ultimo post di Costanza Caracciolo, vai su Successivo