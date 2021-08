L’ex velina assieme al fidanzato si trova in vacanza in Puglia ma anche lì non mancano in servizi fotografici che ne catturano la bellezza disarmante.

Ex allieva di “Amici” e ex velina tra le più amate del programma di Antonio Ricci. Shaila Gatta dopo la fine dell’avventura a “Striscia la notizia” si sta concedendo del rilassante tempo in Puglia, in compagnia del suo compagno, Leonardo Blanchard.

Nel suo profilo Instagram ogni giorno compaiono splendide foto al mare e in bikini, dove la showgirl si mostra ogni volta con un fisico da urlo. Vediamo l’ultimo post social in cui accanto al suo amore ha posato per degli scatti decisamente accattivanti e sensuali.

Shaila Gatta sfodera un décolleté da urlo, le foto sono spettacolari

