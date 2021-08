Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, le vacanze più belle: meta da sogno

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi stanno trascorrendo una delle vacanze più belle mai fatte: i dettagli di un posto per sognatori.

Reduce dall’ennesimo successo sulla “corsia” televisiva di Canale 5, la conduttrice, Silvia Toffanin è pronta ad affrontare la nuova stagione.

Manca poco meno di un mese all’inizio dei “giochi”, ma il caldo dell’estate si fa sentire in maniera così importante, da attirare le attenzioni verso il mare e la brezza marina in generale.

Lo è per la maggior parte dei vip più celebrati dell’epoca e non fanno alcune eccezione neppure Silvia e il figlio del patron del Monza Calcio. La coppia, tra le più apprezzate dello spettacolo starebbe ancora in alto mare con gli studi per avviare le pratiche del matrimonio.

La sensazione è che da quì a breve qualcosa salterà fuori, per la gioia dei due volti tra i più blasonati e selezionati dalla rete ammiraglia Mediaset

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, un periodo da incorniciare: dove si trovano

Silvia Toffanin si appresta a vivere una seconda ed esaltante stagione tra le “piste” del Biscione. Da Settembre la vedremo al timone di Canale 5 con la sua inseparabile “creatura” televisiva, “Verissimo”.

Sempre a partire dal prossimo autunno, la Toffanin verrà chiamata a far dimenticare ai telespettatori il disastro creato in termini di numeri dalla collega, Barbara D’Urso. La bella conduttrice infatti sarà chiamata alla “prova del nove” la domenica pomeriggio, nella fascia pomeridiana di competenza di Mara Venier sull’altra sponda del naviglio.

D’altro canto Piersilvio Berlusconi, sempre con la testa tra i marchingegni del dietro le quinte della Mediaset avrà il suo consueto ruolo, ereditato dal padre.

In attesa della nuova stagione, la coppia “promessa sposa” nell’immediato futuro si gode la vacanza in un posto da sogno.

I fan l’hanno giudicata tra le più belle mai trascorse in questi anni da Silvia e Piersilvio. I due sono stati pizzicati in Costa Azzurra, a largo della costa e in “sella” al mezzo preferito (lo yatch di famiglia) dal figlio dell’ex premier e in corsia allo “stand-up paddle”.ù

La coppia si presenta alle telecamere davvero in ottima forma, con un aspetto fisico all’altezza della situazione e in compagnia dei loro figli.

Insomma per loro si parla di una vacanza da sogno, forse irripetibile nel prossimo futuro. e voi, siete d’accordo con la nostra opinione?