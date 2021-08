“The Voice”, Suor Cristina: La decisione che le ha cambiato la vita

Suor Cristina ha partecipato all’edizione del 2014 del talent show “The Voice” su Rai 2, oggi ha 32 anni e da un paio ha preso una decisione che le ha cambiato la vita

Da sempre il programma “The Voice” ha regalato al pubblico personaggi che sono rimasti nella storia del talent show. Uno su tutti però ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori: Suor Cristina. Oggi ha 32 anni e all’epoca era una giovane sorella che amava cantare e dotata di una voce da far invidia agli angeli.

Nel 2009 ha iniziato il suo percorso all’interno della chiesa e nel 2012 ha preso i voti. Durante il noviziato ha trascorso due anni in Brasile.

La decisione che ha cambiato la vita di Suor Cristina

Nel 2014 entra a far parte di “The Voice” nel team di J-Ax e ottiene una visibilità e un successo a livello internazionale tanto che l’esibizione della sua cover di “No One” di Alicia Keys è il video più visto dell’anno su YouTube.

Dopo il trionfo durante la finale del talent show firma un contratto con la Universal Music ed esce il suo primo album. Dopo l’uscita del suo secondo lavoro discografico intitolato “Felice“, Suor Cristina partecipa a “The World’s Best“, un programma statunitense. Sbarca poi a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci.

Solo due anni fa la cantante decide di abbandonare la musica e prendere i voti perpetui. Era l’ 8 settembre 2019, giorno che le ha cambiato la vita. Ha preso quindi una decisione molto importante che ha messo fine alla sua carriera nel mondo musicale per il dispiacere di molti fan. Tanti infatti seguivano la sua carriera artistica e la consideravano al pari di quella ecclesiastica.

La stessa suora ha rilasciato alcune dichiarazioni nel momento più importante della sua vita e magari anche il più difficile: “Cantare per me è sinonimo di fede. Ma c’è stato un momento, in cui ho dovuto pensarci seriamente. Ho scelto di unirmi a Dio e mettere da parte la musica, non è stato facile“.