Afghanistan, arrivano nuove sconcertanti immagini: cosa sta succedendo

Ancora al centro dell’attenzione quanto sta succedendo in Afghansitan. Le immagini che arrivano mostrano scene drammatiche di violazioni dei diritti umani e di disperazione.

Sono trascorsi solo pochi giorni da quando i talebani hanno preso con la forza Kabul, la capitane dell’Afghanistan. Nonostante abbiano provato a mostrare un volto più conciliante, però, i talebani stanno seminando il panico tra i civili.

Scene di panico all’aeroporto: madri provano a salvare i loro figli

Solo pochi giorni fa il portavoce dei talebani, per la prima volta nella storia, aveva indetto una conferenza stampa per rassicurare il popolo afghano e il mondo intero dopo la presa di Kabul.

Avevano provato a mostrare un volto “conciliante” ma la tregua è durata poco. E’ bastato poco, delle proteste pacifiche hanno svelato la vera natura dei talebani. Circa 35 sono stati i morti a Jalalabil ieri in seguito a un sit in di protesta e decine invece i feriti tra i civili che provavano a raggiungere l’aeroporto di Kabul.

Oggi nuove scene di panico nella capitale. I video che testimoniano la disperazione hanno già fatto il giro del web e sono drammatici. Si vedono madri e padri che porgono i loro figli oltre il filo spinato nella speranza che i militari americani li salvino.

“Aiutateci – urlano donne e uomini – i talebani verranno a prenderci nelle nostre case”. Sono disperati e fanno l’estremo tentativo di salvare quello che hanno di più caro al mondo: i loro bambini.

Intanto, i talebani presidiano Kabul e le maggiori città del Paese sia di giorno che di notte. Specialmente quando cala il sole fanno le ronde a bordo dei loro pick up con i Kalashnikov a tracolla fonti a sparare se qualcosa non dovesse convincerli.

In queste ore per i cittadini è impossibile raggiungere l’aeroporto. Molti sono i check Point dei talebani nelle principali vie della città proprio per impedire a donne e uomini di tentare in ogni modo di salvarsi.