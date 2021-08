Alessia Marcuzzi svestita tra le rocce: la bellezza della conduttrice è indescrivibile e non teme rivali

L’addio a Mediaset sembra aver notevolmente giovato alla bellissima Alessia Marcuzzi, che sta trascorrendo un’estate a dir poco memorabile. Negli scorsi mesi, oltre alla bufera che si era scatenata su di lei a causa delle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, si vociferava addirittura di una crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi. Crisi che i recenti scatti di Instagram hanno prontamente smentito. La conduttrice, dopo aver messo in pausa gli impegni lavorativi, ha ripreso in mano la propria vita approfittando di ogni singolo istante per trascorrere del tempo con i suoi affetti. Nell’ultimo post pubblicato, tuttavia, la Marcuzzi si mostra completamente sola: svestita tra le rocce, la visuale è davvero imperdibile.

Alessia Marcuzzi svestita tra le rocce, bellezza indescrivibile – FOTO

