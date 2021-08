Alice De Bortoli, continua il suo successo su Instagram. Dopo la chiacchierata frequentazione con Aka7even, conquista il web in una serie di scatti: bellezza incantevole

Punto di riferimento per le generazioni più giovani, Alice De Bortoli vanta di un grande seguito sui social, inizialmente conquistato con la fortunata e apprezzata partecipazione a “Il Collegio“. Porta per il suo grande successo, che continua a macinare grandi risultati, come i 2 milioni di followers registrati su Instagram.

Merito delle sue evidenti qualità, come la costanza e la determinazione, ben presto dimostrate nello sport e nella sua più grande passione: la danza. Ma anche la sensibilità gioca un ruolo fondamentale, esibita in riflessioni profonde su Instagram, per un utilizzo dei social decisamente particolare e proficuo.

Consapevole della responsabilità derivante dalla sua fama, non manca di lanciare messaggi positivi ai numerosissimi fan, lasciando anche ottimi spunti di riflessione. La sua bellezza ne amplifica la notorietà, per un insieme di qualità che ne definiscono il promettente futuro. Il suo ultimo post è sintomo del suo indice di gradimento, evidenziato dal tripudio di like alla serie di scatti che incantano il web.

Alice De Bortoli, talento e bellezza

Incarna il concetto di “talento” la giovane promessa del docu-reality “Il Collegio“, che sui social spopola tra i più giovani in termini di successo, anticipando così il futuro ricco di esperienze che la attende. Attualmente chiacchierata per la presunta frequentazione con Aka7even, tra gli allievi più apprezzati dell’ultima edizione di “Amici”, in cima alle classifiche con la hit “Loca“, conquista maggiore attenzione.

L’ultima serie di scatti postati su Instagram registra il solito riscontro, un’esplosione di like e commenti a celebrarne l’evidente bellezza, unita a una sensibilità fuori dal comune. “Pensare troppo nuoce gravemente alle emozioni…Alice ripigliati e viviti la vita“, la frase in accompagnamento al post racconta di un lato caratteriale decisamente riflessivo, introspezione che l’influencer condivide con i fan.

La sua immagine conquista l’ammirazione dei giovani followers, che ne elogiano la favolosa armonia: “Bellissima“, “Sei perfetta“, “Stupenda“.