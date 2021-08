Andrea, il figlio di Anna e Gigi: ora è un ometto. La FOTO bellissima

Andrea, il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha undici anni ed è un vero ometto. La foto che svela come è diventato

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, Anna Tatangelo non ha avuto occhi che per suo figlio Andrea, frutto di una relazione durata quindici anni con il cantante Gigi D’Alessio. Dopo la separazione da quest’ultimo, ufficializzata nella primavera del 2020, l’artista di Sora si è dedicata completamente alla musica e al bambino, che oggi ha undici anni ed è un vero ometto. Mamma Anna stravede per lui al punto tale che, proprio nei giorni scorsi, si è lasciata immortalare mentre lo baciava con trasporto e amore. La foto dolcissima ha davvero emozionato i followers della cantante. Scopri come è diventato il figlio della Tatangelo e di Gigi D’Alessio.

Andrea, il figlio di Anna e Gigi è un ometto: la FOTO bellissima

