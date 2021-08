“Finalmente una donna naturale”. Antonella Elia in bikini: incredibile. Il fascino di una 20enne – FOTO

Antonella Elia. La famosa showgirl sta trasccorrendo una vacanza rigenerante in Sardegna. Le foto su Instagram in costume da bagno mostrano la sua forma strepitosa

Non ritroveremo la gioviale Antonella Elia nella prossima stagione televisiva a fianco di Alfonso Signorini nelle vesti di opinionista durante la sesta edizione del reality “Grande Fratello Vip”. La showgirl e il cantante Pupo sono stati sostituiti da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La Elia si era resa protagonista di uno scontro in diretta sul piccolo schermo con Samantha De Grenet (concorrente del programma), in cui sono volate parole davvero spiacevoli.

Poco male per l’ex ragazza di “Non è la Rai” che ha fatto un grande annuncio sulla propria pagina Instagram ufficiale. “Sto registrando un programma bellissimo di cui ancora purtroppo non vi posso parlare ma non vedo l’ora di poter condividere questa esperienza con voi” – ha scritto.

É tutto ancora top secret, non ci resta che aspettare. Nel frattempo Antonella Elia sta godendo di una vacanza rigenerante in Sardegna. Non è da sola.

Antonella Elia: senza trucco e senza filtri. A 57 anni è ancora una ragazzina

