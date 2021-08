Nuovi movimenti in casa Mediaset: inaspettatamente spunta il nome di Barbara D’Urso alla conduzione di un programma che farà il suo ritorno nel 2022

Continuano a emergere indiscrezioni riguardo ai programmi che andranno a occupare il palinsesto Mediaset il prossimo anno. Tra conferme e tagli, c’è grande curiosità attorno a Barbara D’Urso e al ruolo che avrà in questa nuova stagione televisiva. La presentatrice non tornerà a occupare la domenica di Canale 5, dopo la cancellazione di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Continuerà invece ad allietare i pomeriggi della rete con Pomeriggio Cinque, la quale subirà alcune modifiche nei suoi contenuti. Tuttavia spunta ora fuori un’indiscrezione che rivedrebbe la conduttrice tornare in prima serata.

Barbara D’Urso di nuovo al timone di un reality? Spunta fuori il suo nome

A rivelarlo è TvBlog che comunica la decisione di Mediaset di considerare il nome di Barbara D’Urso per la conduzione di un gradito ritorno. Durante la presentazione dei palinsesti è stata annunciata una nuova edizione del reality La Talpa, che tornerà sullo schermo quattordici anni dopo l’ultima messa in onda.

Il pubblico dovrà attendere la primavera 2022 per poter assistere nuovamente alla trasmissione, che sarà trasmessa con molte probabilità al termine del Grande Fratello Vip.

Dopo l’annuncio del ritorno de La Talpa si è scatenato il toto nomi su chi ci sarebbe potuto essere alla conduzione. A partire da Paola Perego, al timone delle ultime edizioni del reality, che aveva espresso il suo desiderio di riprendere in mano la trasmissione. A lei si era aggiunta l’indiscrezione del duo composto da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, un’opzione che al momento sembra sia stata messa da parte.

Ora TvBlog riporta che Mediaset starebbe pensando di affidare la trasmissione nelle mani di Barbara D’Urso. Quest’ultima tornerebbe così in prima serata e alla conduzione di un reality, dopo lo stop del Grande Fratello Nip.

Il suo è stato così aggiunto nella lista dei papabili nomi presi in considerazione per la conduzione del programma. Al momento però ancora nulla è confermato e l’azienda potrebbe avere in serbo delle sorprese che rivelerà a tempo debito.