Aida Yespica alla conquista dei social network: la showgirl ha pubblicato un paio di fotografie incantevoli su Instagram.

Aida Yespica è indubbiamente una delle modelle e showgirl più amate e desiderate dagli italiani. La sua bellezza non la si scopre di certo oggi: in questi anni la venezuelana è stata testimonial di brand di caratura mondiale e di successo. Nella sua straordinaria carriera, la 39enne ha preso parte anche al ‘Grande Fratello Vip’.

Come la maggior parte dei vip, anche Aida ha scelto di trascorrere alcuni giorni in Sardegna. In realtà, la modella si è prima rilassata al nord, precisamente nelle Terme di Bormio, e poi è arrivata a Porto Cervo. In questi giorni il web si sta riempiendo con le sue fotografie esagerate: tra bikini devastanti e scollature da brividi, la nativa di Barquisimeto sta mostrando le sue curve pericolose con estrema facilità.

Aida Yespica, vestito elegante e raffinato: il décolleté fa impazzire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

NON PERDERTI ANCHE —> “Riavvicinatevi”, Aurora Ramazzotti, la verità sulla lite con l’amica Sara Daniele – FOTO

“L’Italia e le sue mille realtà , giornata stupenda, in scoperta di mari infiniti”, ha scritto Aida nella didascalia. La venezuelana è da sempre innamorata del nostro paese. Come si legge nel post, la 39enne è a Porto Cervo e ha deciso di farsi un giro in barca. La modella indossa per l’occasione un abito sì elegante, ma comunque scosciato. Le sue gambe così scoperte lasciano a bocca aperta i seguaci.

Come se non bastasse, nella seconda fotografia in particolare, il suo décolleté è più in vista che mai. Le forme della classe 1982 sono scultoree e il suo fisico è di una bellezza abbacinante. “Capolavoro assoluto”, ha scritto un utente sintetizzando al meglio il fascino e l’avvenenza della showgirl.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Il portiere non aveva gli occhi” unica Alena Seredova, lo stacco di coscia è sublime – FOTO

A ferragosto, invece, la Yespica decise di fare un grandissimo regalo ai suoi seguaci pubblicando uno scatto in cui piazzò il suo prorompente lato A in primissimo piano.