“Vieni a dormire da me?”, Elisa Isoardi “le parole che lasciano il segno… non per il sesso.. me lo stavo chiedendo” – FOTO

Elisa Isoardi ha pubblicato uno stralcio di un libro a lei molto caro che ha fatto emozionare tutti. Le frasi commuovono i fan.

La showgirl ed ex conduttrice della Rai, Elisa Isoardi ha fatto il pieno di likes nell’ultima pubblicazione su Instagram.

Non si tratta del solito “mood” dell’estate che la ritrae in ottima forma e con l’augurio che il futuro possa regalarle il meglio di ciò che si merita.

Reduce dal successo a Ballando Con Le Stelle, l’ex madrina della “Prova del Cuoco” ha cercato di rivitalizzare le proprie ambizioni, ma la “Dea Bendata” non è stata affatto benevola nei suoi riguardi.

La sfortuna si ripete ancora una volta durante la partecipazione al reality show di Canale 5, “L’Isola dei Famosi“, dove ha rimediato un infortunio all’occhio, che l’ha costretta ad abbandonare anzitempo la cavalcata al successo. Eppure in tanti credevano in lei e in un futuro ormai scritto tra i corridoi della Mediaset

Elisa Isoardi, frasi commoventi che conquistano il cuore

