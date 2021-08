Elisabetta Franchi e lo scatto di famiglia che fa sognare, bellissimi – FOTO

La stilista Elisabetta Franchi ha immortalato tutta la sua famiglia a bordo del jet privato che li porterà in vacanza

Elisabetta Franchi viaggia sempre con stile, questa volta per raggiungere la meta delle sue vacanze ha scelto il jet di lusso. A bordo c’è tutta la sua famiglia, i due figli e il marito. Nella didascalia sotto alla foto che li ritrae insieme a bordo del jet scrive:”Per immortalarli tutti insieme senza doverli rincorrere per tutta la casa, cosa c’è meglio dell’aereo? Buona vacanza!!”.

Elisabetta Franchi criticata per l’uso del jet privato

Alla rubrica dei vip che usano il jet privato scatenando la furia di molti utenti si aggiunge anche la stilista Elisabetta Franchi. E dopo le critiche mosse a Chiara Ferragni e Fedez per aver utilizzato il jet privato da Milano a Bari, ecco che le critiche arrivano anche alla Franchi. Alcuni messaggi degli utenti sotto alla foto scattata in jet:“Nessuno vuole contestare il suo stile di vita, anzi tutti contenti per lei, ma l’eleganza e la classe non le appartengono, per fare qualche nome Armani? Prada? Faranno vacanze in posti meravigliosi, ma hanno il buongusto nel mantenere la privacy. Rispettando chi non ha nemmeno i soldi per entrare in una piscina. Totò diceva signori si nasce non ci si diventa”. L’ostentazione del jet non è andata giù a molti, d’altronde si possono fare queste cose mantenendo il riserbo.

Ma è anche vero che ormai su instagram sono questi i contenuti che ottengono maggiore rilievo. Sui social è diventata una gara a chi ostenta di più quello che ha e il resto non conta. Tuttavia ci sono molti che ancora non apprezzano questo modo di comunicare sui social. La Franchi ha sempre condiviso la vita che si può permettere, ma ha anche sempre mandato il messaggio positivo che con impegno e determinazione si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Lei ha sacrificato tanto per arrivare dove è ora, e arrivava dal nulla più assoluto. Perciò se vuole condividere la sua gioia nel potersi permettere una vita da sogno non è nemmeno da biasimare. Non è perché c’è tanta gente in difficoltà che allora lei non può condividere i suoi successi. Allora le mamma che hanno dei figli e li esibiscono ovunque e dovunque quando ci sono donne che non riescono ad averne?

Lo stesso principio, non si può smettere di condividere la gioia di essere mamma perché altre donne non lo sono. Tuttavia è anche vero che non bisogna essere ipocriti e se si promuove uno stile di vita green e sano, prendere un jet privato contribuisce ad inquinare il pianeta che già versa in condizioni pietose. Ed è compito di chi ha molte persone al seguito di dare il buon esempio.