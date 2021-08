Elisabetta Gregoraci non si ferma: il bikini arcobaleno e un posteriore da Serie A – FOTO

Elisabetta Gregoraci non si ferma: il bikini arcobaleno valorizza la sua silhouette perfetta. Di profilo, la showgirl è un vero incanto

Elisabetta Gregoraci è davvero instancabile e piena di energie. Da poco rientrata dal suo entusiasmante soggiorno in Sardegna, la showgirl non ha perso tempo e si è immediatamente tuffata in una nuova avventura. Nella giornata di ieri, infatti, l’ex gieffina ha documentato tutto il percorso da lei svolto a piedi per arrivare alla “Cava dei Pomici”. “Sono partita da tre minuti e sto già morendo“, spiegava la Gregoraci nelle stories, che in tenuta ginnica era di una bellezza sconvolgente. Anche oggi, tuttavia, Elisabetta non si è smentita ed è tornata a pubblicare degli scatti mozzafiato in costume. Lo spettacolo è a dir poco bollente.

Elisabetta Gregoraci: bikini arcobaleno e curve da Serie A – FOTO

