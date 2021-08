Elisabetta Gregoraci ha fatto sognare tutti i suoi followers condividendo un video in cui si tuffa in acqua: la ripresa di spalle è strepitosa.

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio una delle conduttrici e showgirl più amate a apprezzate dai telespettatori. La nativa di Soverato, oltre ad essere estremamente simpatica, è una donna bellissima e sensuale ed è dotata di un corpo semplicemente perfetto.

Come meta per le sue splendide vacanze, la 41enne non poteva che scegliere la sua amata Sardegna. Elisabetta si sta davvero divertendo e sta visitando luoghi paradisiaci. Tra un giro in barca e un tuffo in acqua, la calabrese sta mostrando tutta la sua mercanzia con una facilità imbarazzante.

Elisabetta Gregoraci, il tuffo fa sognare: di spalle mostra un fondoschiena di marmo!

