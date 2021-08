“Tutta bona, ti amo”, Emma Marrone, costume intero ma il davanzale scoppia: suprema – FOTO

Emma Marrone ha regalato ai followers un’estate a dir poco scoppiettante: i suoi scatti in costume continuano a racimolare likes

Sta per iniziare la nuova edizione di “X Factor” che vedrà Emma Marrone nuovamente seduta al tavolo dei giudici. Quest’anno, i telespettatori dovranno affrontare una perdita davvero dura: l’assenza di Alessandro Cattelan, che dopo dieci anni ha abbandonato il talent per dedicarsi ad altre esperienze televisive. Di certo, la bella salentina riuscirà a tenere viva l’attenzione dei followers, che ne vedranno sicuramente delle belle. In attesa che gli impegni lavorativi ricomincino, la Marrone continua a godersi delle interminabili giornate di mare, documentate attraverso scatti a dir poco bollenti. Nell’ultimo, il davanzale dell’artista è in primo piano e cattura gli utenti.

Emma Marrone, costume intero ma il davanzale scoppia: suprema – FOTO

Si ritroveranno molto presto i quattro giudici di “X Factor 2021”. Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton, guidati dal neoeletto conduttore Ludovico Tersigni, non mancheranno di intrattenere il pubblico che segue il talent ormai da molti anni. Durante la scorsa edizione, la cantante salentina si era ambientata rapidamente, tanto che i battibecchi con i suoi colleghi non erano affatto mancati. Questa volta, complice l’esperienza passata, la Marrone sarà sicuramente preparatissima e riuscirà a trasmettere alla sua squadra tutte le competenze acquisite.

Stando ai post pubblicati tramite Instagram, l’artista ha tutta l’intenzione di godersi le ultime settimane di mare. Appena un’ora fa, la Marrone ha ostentato il proprio corpo da sirena attraverso due foto scattate in barca. Nonostante il costume intero copra gran parte delle forme di Emma, il décolleté sembra sul punto di esplodere. “Tutto sgranato, pure i pensieri“, ha scritto la salentina nella didascalia, riferendosi al filtro utilizzato per le immagini. I commenti, nel giro di pochi minuti, hanno inondato la bacheca.

“Non c’è niente da fare, sei troppo bella“, ha scritto un fan della cantante. Un altro ammiratore, in uno slancio di entusiasmo, ha commentato lo scatto con queste parole: “Tutta bona, ti amo“.