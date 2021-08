Questa sera sono andati in scena i play off di Europa League. In palio gli ultimi posti per la fase a gironi del torneo.

Napoli e Lazio attendono di scoprire quali saranno le squadre che andranno a comporre la prossima Europa League.

Questa sera in programma:

Omonia Nicosia-Royal Anversa, Randers FC-Galatasaray, Slavia Praga-Legia Varsavia (alle ore 19); Mura-Sturm Graz (alle ore 20); Fenerbahce-HJK (alle ore 20.45) e Olympiacos-Slovan Bratislava, Rangers-Alashkert FC e Rapid Vienna-Zorya (alle ore 21).

I risultati delle gare di play off di Europa League

Le gare giocatesi nella prima parte della serata sono terminate con la vittoria dell’Omonia sull’Anversa 4-2, del Puntigamer Sturm Graz sul Mura 3-1 in trasferta e con il pareggio 2-2 tra Slavia Praga-Legia Varsavia e Randers-Galatasaray.

Alle 20:45 è andata in scena Fenerbahce-HJK terminata con una vittoria di misura per 1-0 da parte dei padroni di casa.

Per quanto riguarda invece i match delle 21, ecco i risultati:

Olympiacos-Slovan Bratislava 3-0

Rangers-Alashkert FC 1-0

Rapid Vienna-Zorya 3-0.

In attesa delle gare di ritorno che decreteranno quali sono le squadre pronte ad accedere alla prossima stagione di Europa League, è terminata anche la gara di Conference League, la coppa neonata che vede la Roma come l’unica squadra italiana a prenderne parte.

I giallorossi hanno affrontato in Turchia il Trabzonspor di vecchie conoscenze del calcio italiano, ricordiamo gli ex Bruno Peres e Gervinho, Marek Hamsik, Victor Hugo e Cornelius con quest’ultimo che ha segnato l’unico per i turchi.

La partita è terminata 2-1 per la squadra di Mourinho con i gol di Pellegrini e Shomurodov per i giallorossi.