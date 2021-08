“Il sole e il mare dentro”, Fatima Trotta vento di passione in riva al mare: delicata e fine – FOTO

Fatima Trotta fa sognare i fan di Instagram ad occhi aperti, nel complesso di una giornata di mare da ricordare per tutta la vita.

Grande successo nell’ultima posa su Instagram caricata dalla conduttrice, ex di “Made In Sud”. La soubrette televisiva è un concentrato di bellezza e simpatia allo stesso livello.

Fatima Trotta non ha impiegato di certo un’eternità per farsi apprezza in giro per l’Italia. D’altronde la delicatezza e la raffinatezza di una donna solare e sincera come poche è un “must” che solo in pochi possono permettersi.

Lei è certamente una di quelle, ovvero tra le regine dell’estate 2021, quando meno i fan si aspettavano.

Reduce dalle ospitate dei programmi comici, “Stasera tutto è possibile” su tutti, Fatima avrà sicuramente il suo meritatissimo sostegno e un’altra possibilità di mettersi alla prova per superarsi ancor più di quanto abbia fatto finora durante la sua carriera

NON PERDERTI ANCHE –> “Sempre più divina”: Costanza Caracciolo, il fisico da urlo fa impazzire tutti. Super in forma – FOTO

Fatima Trotta si espone al sole: un bagliore atipico di sensualità

PER VEDERE LA FOTO DI FATIMA TROTTA, VAI SU SUCCESSIVO