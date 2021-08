Federica Nargi si lascia andare a dei baci bollenti in barca, salvo poi pubblicare degli scatti davvero dolcissimi: le foto fanno il giro del web

La bellissima ex velina di “Striscia la Notizia” vanta di una carriera a dir poco stellare, che l’ha vista cimentarsi nei ruoli più disparati. Oltre ad aver sedotto i telespettatori di Canale Cinque con i suoi travolgenti balletti, Federica Nargi si è anche messa alla prova come conduttrice e come concorrente di talent show. Durante la passata stagione televisiva, la modella figurava infatti tra i volti di “Tale e Quale Show“, il programma che le ha permesso di dimostrare le proprie doti canore. Nel corso di questa estate, la Nargi ha trascorso la maggior parte del tempo assieme al compagno Alessandro Matri e alle figlie. Le ultime foto pubblicate su Instagram, a tal proposito, documentano una sequenza di baci bollenti…

NON PERDERTI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci non si ferma: il bikini arcobaleno e un posteriore da Serie A – FOTO

Federica Nargi, baci bollenti in barca, poi l’esplosione di dolcezza: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

NON PERDERTI ANCHE —> Andrea, il figlio di Anna e Gigi: ora è un ometto. La FOTO bellissima

Quest’oggi, in casa Matri-Nargi è un giorno davvero speciale. L’ex calciatore della Juventus, nato il 19 agosto 1984, festeggia infatti il raggiungimento dei 37 anni d’età. Si tratta di un traguardo davvero memorabile, che la modella ha voluto celebrare nella maniera migliore, organizzando una serie di sorprese al compagno. La Nargi e Matri, uniti da ben undici anni, hanno avuto due favolose bambine: Sofia (2016) e Beatrice (2019).

Come prima cosa, Federica ha predisposto un’emozionante gita in barca, puntualmente documentata tramite dei dolcissimi selfie. L’ex velina e il dirigente sportivo si baciano appassionatamente, confermando la sintonia che li lega ormai da moltissimo tempo. Tramite gli scatti successivi, la modella ha immortalato il momento dello spegnimento delle candeline: Matri, circondato dalle sue figlie, sembrava il papà più felice del mondo. “Auguri papà perfetto“: questa la frase che Federica ha voluto riportare sulla torta.

La bellissima ex velina ha accompagnato il post con la seguente didascalia: “Il nostro posto preferito nel mondo??? Accanto a te. Tanti auguri papà ‘perfetto’, ti amiamo tanto“. In famiglia, la tenerezza e l’amore non possono in alcun modo mancare.