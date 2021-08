“Quanta voglia ho…”, Federica Pellegrini acrobazie frazionate mandano fuori di testa: chi non zoomma mente – FOTO

Federica Pellegrini ha avviato le operazioni di riscatto, in vista di un nuovo e ambizioso traguardo. Lo zoom è d’obbligo.

Reduce dall’ennesimo successo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la campionessa di nuoto, Federica Pellegrini è pronta per una nuova intrigante avvenutra.

Qual buon momento se non questo di prepararsi al meglio in vista dell’ “I Swim League” in quel di Napoli. I cittadini partenopei non vedono l’ora di abbracciarla come una figlia e riservarle i giusti oneri e onori, a corredo di una carriera da protagonista indiscussa.

La nuotatrice ha tutta l’aria di rifarsi e ottenere la rivincita dopo il settimo posto raggiunto nella quinta finale consecutiva, in una competizione olimpica. Nonostante il mancato raggiungimento del podio, come era abituata a fare un tempo, in occasione ad esempio della manifestazione sportiva a Shanghai dove ottenne una meritatissima “medaglia d’oro”, la vip non ne vuol sapere di perdersi d’animo.

Certo che l’età avanzata non l’aiuta a mantenere inalterata la lucidità. Ma la forza di volontà e la voglia di far bene potrebbero prevalere sul suo fisico, nella prossima sfida della vita

Federica Pellegrini, riscaldamento incandescente in vista del futuro: lucidità pazzesca

