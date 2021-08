Voleva fare un gavettone agli amici poi la tragedia per un giovane uomo

Voleva solo divertirsi in modo spensierato nel giorno di Ferragosto. Dopo un gavettone però accade qualcosa di inimmaginabile.

Non se lo aspettava nessuno che il giorno di Ferragosto, uno dei più divertenti e spensierati dell’anno, potesse terminare in un modo così tragico.

Dramma di Ferragosto: la morte inaspettata di Diego Cavalli

Una giornata di divertimento e spensieratezza si è trasformata in una vera e propria tragedia per Diego Cavalli, un uomo di 40 anni originario del paesino di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo.

L’uomo, un operaio specializzato, si trovava a Città di Castello, un comune della provincia di Perugia, per festeggiare il Ferragosto con amici e parenti. Si trovavano in un casale di campagna di proprietà della fidanzata di Diego. Dopo una grigliata il ragazzo aveva pensato di fare un gavettone a degli amici.

Purtroppo per lui è scivolato da un’altezza di quasi tre metri. Immediatamente gli amici e la fidanzata hanno tentato di soccorrerlo. Hanno chiamato i sanitari del 118 che una volta giunti sul posto hanno constatato la gravità della situazione.

Vista le condizioni disperate di Diego, i sanitari hanno chiamato l’elisoccorso per trasferire il ragazzo all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Giunti in ospedale Diego è stato ricoverato tempestivamente in terapia intensiva.

Purtroppo però il ragazzo non ce l’ha fatta, le sue condizioni erano disperate. A metà pomeriggio del 18 agosto i medici e infermieri dell’ospedale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La famiglia e la fidanzata sono distrutti dal dolore.

“Nel pomeriggio sono stato raggiunto dalle bruttissime notizie riguardanti il nostro concittadino Diego Cavalli – si legge sulla pagina Facebook del comune di Pieve Santo Stefano – notizie che mi hanno profondamente colpito per la persona e per la fatalità dell’accaduto, voglio quindi esprimere alla sorella, alla fidanzata e a tutta la famiglia, la più sincera vicinanza e le condoglianze di tutta la comunità di Pieve S. Stefano“.