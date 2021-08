La bella ereditiera Ginevra Lamborghini ha condiviso su instagram uno scatto dove appare davvero celestiale

Ginevra Lamborghini è bellissima su instagram in uno scatto dove appare in piscina con la gamba alzata e alle spalle la luce del sole che sembra farle da alone. Una visione celestiale. In un secondo scatto si mostra di spalle e sfoggia un lato B incantevole. La neo cantante si trova in vacanza in Repubblica Domenicana in un hotel super lusso davvero incredibile. Le sue foto in bikini fanno impazzire il web.

Ginevra Lamborghini manda un messaggio sulla sua partecipazione a un reality?

La sorella di Elettra Lamborghini ha condiviso una foto su un isola caraibica, dove appare sdraiata su un lettino al sole di spalle ed è meravigliosa. Nella didascalia scrive:“In collegamento dalla palapa”. Vuole forse mandare un messaggio ai suoi fan? La Lamborghini è intenzionata a partecipare all’Isola dei famosi il prossimo anno?. Non sarebbe certo una sorpresa, infatti aveva fatto un casting per entrare nel Grande Fratello Vip. Doveva entrare poco dopo l’inizio del reality ma sono subentrati conflitti d’interesse nella sua famiglia, che non aveva piacere che lei partecipasse perché non volevano che affrontasse alcuni argomenti.

In particolare pare che la stessa Elettra Lamborghini abbia chiesto tramite vie secondarie alla sorella di non parlare del loro rapporto e di cosa ne ha causato la rottura. Le due infatti sono in pessimi rapporti anche se non sono mai stati rivelati i motivi. Elettra non l’ha nemmeno invitata al suo matrimonio e non condivide mai foto di famiglia dove c’è anche Ginevra. Quest’ultima ha spiegato semplicemente che il loro rapporto non è semplice ma nonostante questo le vuole comunque bene. Dietro alla rottura del rapporto potenzialmente si vocifera che ci sia una faida dovuta al fatto che Ginevra voglia emergere come cantante proprio come la sorella che non ha per nulla apprezzato l’affronto. Elettra avrebbe addirittura ostacolato più volte la partecipazione della sorella ad alcuni reality come il Grande Fratello Vip e Riccanza.

Questo comportamento di entrambe ha scatenato una lite furiosa che ha portato le due a non rivolgersi la parola. La domanda che sorge spontanea è: ma perché Elettra non dovrebbe volere il successo della sorella? solitamente tra fratelli si desidera il meglio e non si ostacolano gli obiettivi dell’altro. Sicuramente alla base ci sarà qualche altro motivo che non è stato reso noto.