Inès Trocchia è la meravigliosa creatura che ha fatto della sua passione il suo lavoro. Dopo alcuni anni di gavetta ecco che il mondo è ai suoi piedi.

La bellissima Inès Trocchia è nata a Nola (NA) nel 1994 ed è cresciuta a Sperone (AV), dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico ha mostrato notevole interesse per il mondo della moda e dello spettacolo in generale.

Inizia a lavorare per alcuni brand molto importanti e diventa il volto di Zuiki ed Alcott. Dopo questa primissima esperienza si rende conto che la moda è la sua passione e quindi decide di trasferirsi a Milano.

L’esperienza di Inès davanti all’obiettivo diventa sempre più significativa ed inizia a posare per alcune riviste per poi partecipare come co-conduttrice al programma televisivo “In Forma” e “Sapore di Mare”.

La ventenne campana non delude le aspettative e irrompe nel mondo dello spettacolo come un fulmine a ciel sereno.

Inès domina la scena, la fotomodella è inarrestabile

Le sue apparizioni in televisione sono sempre più frequenti, l’abbiamo vista ed apprezzata negli studi di Rai 2 ed anche come ospite al programma televisivo targato Piero Chiambretti “La Repubblica delle Donne”.

La sua bellezza dirompente e la sua fisicità perfetta fanno si che Inès venga scelta per lavorare con alcune riviste celebri nazionali, per citarne alcune ricordiamo GQ Italia, Maxim Italia, Noktilux e su Panorama.

Il 2016 è l’anno della consacrazione mondiale di Inès, diventa il volto della linea per capelli Cotril e presenzia alla campagna estiva di Rocco Barocco Watches. La sua fama diventa talmente grande che inizia a lavorare, nello stesso anno, con GQ Messico, Sport Illustrated, Playboy Messico e Esquire Singapore e Malaysia.

Nel 2017 è la co-conduttrice del programma “Calciomercato” su Sportitalia ed inizia ad apparire come ospite di “Pomeriggio Cinque” con alla conduzione Barbara D’Urso su Canale 5.

Inès oggi vive una vita piena e soddisfacente, gli impegni si moltiplicano ma la fatica non sembra scalfirla in alcun modo. Con entusiasmo, amore, passione e tanta professionalità svolge il suo lavoro. La fotomodella ha realizzato il suo sogno e solo grazie alle sue forze è riuscita a dominare il mondo dello spettacolo.

Inès vive tra Milano, Londra e l’America, nell’ultimo periodo si è stabilita in Messico ma chissà il destino dove la porterà. Su Instagram vanta un seguito di 1,3 milioni di follower, è una ragazza molto socievole e alla mano che ha conservato i sani valori trasmessi dai genitori.

Nella sua vita ha avuto solo due grandi amori, il modello tedesco Alexander Burgmayr ed il modello Stefano Berretti (con il quale ha posato per D&G).