Jasmine Carrisi non ha rivali: è lei la più bella di Instagram. Davanti al suo primo piano tutto il resto scompare

Il suo nome viaggia sulla stessa onda delle indiscrezioni televisive. Dopo essere stata fatta fuori dalla Rai che non l’ha riconfermata nella nuova edizione di “The Voice Senior”, Jasmine Carrisi potrebbe passare alla concorrenza in uno dei programmi più attesi della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la figlia di Al Bano potrebbe essere uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia che scrive: “Stando alle nostre fonti, negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale5”. La mensione al reality non è specificata ma il rifermento è ovvio.

Jasmine Carrisi, un bianco e nero da favola: la FOTO

Per i suoi fan è “La dea della bellezza” ed è impossibile dargli torto. Jasmine Carrisi nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram è davvero incantevole. Una foto in bianco e nero la mostra in tutta la sua bellezza.

La giovane Carrisi si tira i capelli dietro le orecchie e sorride. Immortalata in un attimo di quotidianità rischiara il pomeriggio sui social. A corredo della foto scrive solo “un po’ di b&w 🖤🤍” ma questo scatto per i suoi fan che oggi, sul social dell’immagine sfiorano i 100 mila, è davvero magico.

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso indossa un top stretto che accentua il suo dolce seno e lascia leggermente scoperta la pancia. Poi basta far scendere l’occhio più giù e si nota un particolare bollente. Il jeans è leggermente sbottonato ed i fan sognano.

La bella Jasmine che oltre che nella musica sembra aver avviato una carriera anche in tv, somiglia in questa foto in maniera impressionante a mamma Loredana.

Il taglio di capelli è simile, quei zigomi che sorridendo e si gonfiano e quell’espressione ricordano una giovane Lecciso, compagna da poco di Al Bano e avviata alla televisione. Due gocce d’acqua. Così Jasmine le batte tutte: non c’è storia, su Instagram è lei la più bella.