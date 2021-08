Ludovica Pagani lancia un buongiorno super sexy. In costume mostra tutto il meglio di sè ed i follower rimangono di stucco

In poco tempo ha bruciato tutte le tappe e si è imposta come uno dei volti più amati dello sport in tv. Bella, giovane, preparata e anche simpatica, Ludovica Pagani è riuscita a inserirsi nel mondo dello sport passando dalle tv locali a quelle nazionali prima con Sportitalia fino a “Quelli che il Calcio” come inviata sportiva ed in ultimo a Sky.

A questo si aggiunge il grande seguito social: 2,7 milioni di follower su Instagram che stravedono per lei, curiosi di conoscere sempre maggiori dettagli sulla sua vita. Ogni suo scatto è sempre inondato di like e commenti con complimenti di vario genere. Quello di oggi che immortala il primo giorno di vacanza non è da meno.

Ludovica Pagani, estate bollente in bikini: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Direttamente da Monte Carlo Ludovica Pagani sgancia una foto fenomenale. E’ iniziata l’estate anche per lei. Come? Con un super bikini che manda al manicomio. Forme in primo piano che fanno perdere la testa ed un buongiorno di fuoco.

La bella giornalista si affaccia dal balcone della sua camera e dietro di lei ha il mare. Uno sfondo super azzurro e tutto il piacere del relax con un affaccio privileggiato. E’ pronta per prendere la tintarella la biondissima Ludovica che, per questo primo giorno di mare, ha scelto un bikini bianco incredibile.

Lo slip sgambato sale verso l’alto e mette in evidenza il lato B e il corpetto mostra un davanzale pazzesco. Nell’ombelico spicca l’importate piercing che si fa notare luccicando al sole. Di sopra solo una camicia a righe azzurra tutta sbottonata, metà della quale le cade dal lato lasciando scoperta la spalla.

Capelli sbarazzini ed uno sguardo che ti fulmina. Così Ludovica Pagani incanta il web e rende questo giovedì pomeriggio incandescente.