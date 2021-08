La bella Martina Colombari ha condiviso una serie di foto dove appare incredibilmente bella in spiaggia tra le onde

La showgirl Martina Colombari è bellissima nelle ultime foto scattate su instagram. Appare in ginocchio sulla sabbia mentre le onde dietro si scagliano su di lei. Un’immagine stupenda. Nella didascalia scrive:“Vita d’amare. Vita di mare”. Ieri sera la bella Colombari è andata a vedere lo spettacolo del magnifico Pucci che ha intrattenuti il pubblico sul palco con la sua solita ironia e satira.

Martina Colombari vuole conservare la bellezza della natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

La Colombari condivide spesso foto che la ritraggono in mezzo alla natura. Lei ritiene che essa è il primo passo per purificare la mente. Ha scalato anche un monte, si tratta del Monte Cimone 2165 mt e ha scritto al riguardo:”Monte Cimone 2165 mt e in atmosfera che le orme degli uomini compaiono prima e più chiaramente che altrove. C’è una sola atmosfera non facciamola morire”. La bella conduttrice al momento si sta godendo le vacanze estiva di tappa in tappa. Si fa immortalare in posti magnifici e incantati. In Val d’Orcia, a Borgo San Felice e anche a Bolgheri in Toscana. La Colombari ci tiene all’alimentazione giusta e al benessere fisico. Lei sostiene che tenere il giusto equilibrio nel cibo non è restrizione ma disciplina.

In passato ha anche affrontato il tema dei disturbi alimentari. Ha parlato del fatto che un corpo di una persona malata ad esempio di anoressia, non è un corpo a cui manca del cibo ma amore per se stesso. Il tema lo ha affrontato spesso in pubblico spiegando che ci sono sia uomini che donne che ne soffrono e alla base c’è un problema psicologico. La Colombari ha sempre avuto una visione riflessiva e obiettiva su ogni cosa. Quando tempo fa ha parlato anche delle sua esperienza a Miss Italia anni fa, quando vinse la corona a soli 16 anni negli anni ’90.

La bella Colombari ha spiegato che non basta vincere, poi dopo c’è dello studio e la volontà d’imparare altrimenti si rischia di passare la corona alla prossima Miss senza aver lasciato nulla e aver creato nulla. Lei ha spiegato di essere stata fortunata perché aveva del talento e ha incontrato le persone giuste.