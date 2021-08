Sono stati due protagonisti molti discussi dopo la fine dell’esperimento che li ha coinvolti in un matrimonio combinato scelto dagli esperti del programma.

Semplice amicizia? Una domanda che viene spontanea guardando le foto dei due giovani che in questi ultimi sei mesi hanno fatto discutere molto per un improvviso avvicinamento che ha fatto insinuare il sospetto di una possibile relazione sentimentale.

Parliamo di Andrea Ghiselli e Francesca Musci. Il primo è stato lo sposo di Nicole Soria nell’edizione del 2020 di “Matrimonio a prima vista Italia”, la seconda invece è stata protagonista dell’edizione 2017 con Stefano Protaggi.

Lei ha terminato la storia con il marito la scorsa primavera, lui invece con Nicole subito dopo la fine del programma, per poi iniziare una breve conoscenza con Sitara Rapisarda. Le strade di Francesca e Andrea per diversi mesi si sono incontrate e gli scatti insieme hanno raccontato da subito una complicità che sembrava racchiudere ben altro.

Da alcune settimane però, le cose sembrano essere cambiate, molti indizi farebbero pensare che tra di loro le cose non stiano andando più come all’inizio. Capiamo nel dettaglio la situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Paolo Berlusconi, le FOTO in barca con l’ex velina: il nome inaspettato

Francesca e Andrea ai ferri corti? I messaggi social sono molto esplicativi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

LEGGI ANCHE –> “Il vero amore”: Silvia Provvedi emozionata, la gioia negli occhi. Fan commossi – FOTO

L’ultima foto social di loro due risale al 10 luglio poi più nulla, abbiamo visto solo la giovane tornare a Pesaro da lui per riprendere le sue cose lasciate lì negli ultimi mesi. “Ho tante cose qui, forse mi ero espansa troppo”, aveva detto nelle stories. Poi il silenzio.

“Il segreto è essere l’energia che vorresti attrarre” scriveva invece Francesca Musci lo scorso 3 agosto come didascalia ad una foto di lei postata nella sua pagina Instagram. Alcune follower le hanno dunque chiesto se il messaggio alludeva al fatto che si era lasciata con Andrea.

I commenti tra le fan iniziano poi a incrementare la discussione, una ragazza spiega: “Veramente lui in una storia ha detto che sono solo amici…”, un’altra invece insinua che questi siparietti erano stati montati da entrambi per avere maggiori follower e visibilità.

Francesca alla fine è intervenuta molto innervosita richiamando al rispetto: “Ci sono di mezzo due ragazzi con dei sentimenti sinceri, non come certe ‘donne’ che mi seguono da una vita MA SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per commentare assurdità e cattiverie. Se poi mi farò male…preferisco non vivere di rimpianti ❤️”.

Al momento non c’è nulla di ufficiale però i ragazzi stanno conducendo le vacanze separatamente.

Francesca si trova in barca a vela in Croazia e ieri ha festeggiato anche il suo 34esimo compleanno, mentre Andrea è a Pesaro e continua la sua attività al ristorante che alterna a uscite in moto e spari al poligono. Chissà se prima o poi si sbilanceranno e confesseranno la relazione (terminata).