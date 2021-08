Il Milan è alla ricerca di un fuoriclasse per il reparto del centrocampo: potrebbe arrivare il colpo di mercato con il fenomeno spagnolo

Il Milan di Stefano Pioli è alla ricerca di un trequartista che possa sostituire l’uscente Hakan Çalhanoğlu. Il centrocampista, dopo quattro stagioni con la maglia rossonera, ha abbandonato i Diavoli a parametro zero, scegliendo di firmare un contratto triennale con la rivale Inter. La società rossonera, che ora deve trovare un nuovo equilibrio specialmente per quanto concerne il centrocampo, vuole ad ogni costo mettere a segno il colpo di mercato che potrebbe sovvertire le carte in tavola. Secondo le fonti di Sport, il Milan starebbe valutando un giocatore in particolare: si tratta di un fuoriclasse spagnolo che ha già collezionato moltissimi successi.

NON PERDERTI ANCHE —> Terremoto in casa Roma, il fuoriclasse sta per firmare con i biancocelesti. Il nome

Il Milan punta il fenomeno spagnolo: colpo di mercato per il centrocampo

NON PERDERTI ANCHE —> Calciomercato Napoli, Insigne ai saluti: il tifo insorge. Un club fa sul serio per lui

L’addio di Hakan Çalhanoğlu ha notevolmente destabilizzato il Milan, che a fronte delle cessioni di questa sessione di mercato ha decisamente bisogno di rafforzare il centrocampo. Il candidato migliore, secondo quanto riportato da Sport, sarebbe Isco, il trequartista del Real Madrid che sembra fuori dai piani del tecnico Ancelotti. Il calciatore, classe 1992, ha le caratteristiche tecniche che il club rossonero tanto sta cercando. Abile negli stop e nel controllo palla, Isco si è anche dimostrato un ottimo regista ed un impeccabile tiratore di precisione.

Secondo le fonti, il Milan avrebbe tentato di chiedere il fuoriclasse a parametro zero. Proposta che il Real Madrid, club in cui Isco milita fin dal 2013, ha prontamente rifiutato. Anche l’ingaggio del trequartista, qualora l’accordo dovesse concludersi, potrebbe rappresentare un ulteriore scoglio. Isco percepisce infatti uno stipendio pari a 7 milioni a stagione, una cifra che metterebbe in seria difficoltà la società rossonera.

Ad avvalorare l’ipotesi del passaggio del trequartista al Milan sarebbero tuttavia le dichiarazioni dello stesso Isco. Il centrocampista, non incluso nei programmi di Carlo Ancelotti, ha infatti manifestato il proprio desiderio di giocare altrove.